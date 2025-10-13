Conferencias y una gala en recuerdo a Margaret Thatcher en el centenario de su nacimiento

Londres, 13 oct (EFE).- El centenario del nacimiento de Margaret Thatcher (1925-2013), la 'dama de hierro' que gobernó el Reino Unido entre 1979 y 1990, será celebrado en el Reino Unido con diversos actos, entre los que se encuentran simposios, conferencias, y una cena de gala prevista para este lunes.