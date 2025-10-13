Cortes de electricidad en ocho regiones ucranianas por los últimos ataques rusos

Según informó la empresa pública ucraniana de electricidad, Ukrenergo, la interrupción temporal del suministro afectará a las regiones de Járkov y Sumi (noreste), Poltava, Kirovograd y Dnipropetrovsk (centro), Donetsk (este), Zaporiyia (sureste) y Cherníguiv (norte).

Rusia ha lanzado en los últimos días varios ataques masivos con misiles y drones contra infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas que han dejado sin luz y gas natural a cientos de miles de personas en varias regiones.

Ucrania ha pedido a sus socios que le ayuden a reforzar lo antes posibles sus defensas aéreas para proteger este tipo de infraestructuras. Campañas rusas de bombardeos similares ya obligaron en otras fases de la guerra a introducir cortes de luz programados en toda Ucrania.