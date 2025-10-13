Cuba y Etiopía profundizan lazos durante la gira africana del canciller Bruno Rodríguez

“Destacamos los vínculos históricos de amistad y solidaridad que nos unen. Trasladé el interés de Cuba de profundizar las relaciones bilaterales, en términos de ampliar los lazos económico-comerciales y de cooperación”, indicó Rodríguez en su cuenta de X.

Por su parte, el canciller etíope destacó los “cincuenta años de amistad y solidaridad” que unen a ambos países y afirmó que el encuentro giró en torno a fortalecer las relaciones bilaterales con Cuba.

Rodríguez también se había reunido con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, y "reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la UA y Cuba y con el impulso de la cooperación multilateral, incluso a través de la Unión Africana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)".

El jefe de la diplomacia cubana visita Etiopía dentro de una gira africana que comenzó el jueves pasado y que ya lo llevó a Togo y Benín.

Tiene previsto viajar a Uganda esta semana, donde concluirá la gira el 16 de octubre con su participación en la Reunión Ministerial de Medio Término del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en la capital, Kampala.

"Este encuentro es un espacio importante para fortalecer la unidad y los principios de soberanía, paz y desarrollo entre las naciones miembros, áreas en las que Cuba ha sido un actor comprometido desde la fundación del Movimiento", precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) en un comunicado.

Este es el segundo viaje oficial del año a África de Rodríguez, que ya visitó el continente en marzo en una gira que incluyó Sudáfrica, Etiopía, Burkina Faso, Nigeria, Ghana y Senegal.