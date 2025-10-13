Cuba y la UA reafirman su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales

En la reunión, celebrada en la sede de la UA en Adís Abeba, Rodríguez y Youssouf destacaron "los vínculos históricos y duraderos entre África y Cuba, arraigados en valores compartidos y solidaridad", informó la organización panafricana en un comunicado.

También "reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la UA y Cuba y con el impulso de la cooperación multilateral, incluso a través de la Unión Africana y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)".

El presidente de la Comisión (secretariado) elogió "el firme apoyo de Cuba a África, en particular en los ámbitos de la salud y la educación".

Rodríguez, por su parte, aplaudió "el liderazgo de la UA y su firme voz en el escenario mundial, especialmente en el impulso de la integración regional, el desarrollo de infraestructura, la paz y la estabilidad en todo el continente", según el comunicado.

El canciller cubano visita Etiopía en el marco de una gira por África que empezó el pasado jueves y que ya le ha llevado a Togo y Benín.

Rodríguez tiene previsto viajar también esta semana a Uganda, donde concluirá la gira el 16 de agosto con su participación en la Reunión Ministerial de Medio Término del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en la capital, Kampala.

"Este encuentro es un espacio importante para fortalecer la unidad y los principios de soberanía, paz y desarrollo entre las naciones miembros, áreas en las que Cuba ha sido un actor comprometido desde la fundación del Movimiento", precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano (Minrex) en un comunicado.

Este es el segundo viaje oficial este año a África de Rodríguez, que ya visitó el continente el pasado marzo, en una gira que le condujo a Sudáfrica, Etiopía, Burkina Faso, Nigeria, Ghana y Senegal.