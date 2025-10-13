Denuncian a un falso ciego que cobró más de un millón en ayudas durante 50 años en Italia

Roma, 13 oct (EFE).- La Policía italiana denunció este lunes a un hombre de 70 años acusado de haber fingido ceguera total durante más de 50 años para cobrar fraudulentamente más de un millón de euros en subsidios para personas con discapacidad, tras descubrirlo manejando herramientas peligrosas y seleccionando minuciosamente frutas en un mercado.