El aeropuerto de Heathrow bate récords en septiembre con 7,4 millones de pasajeros

Pese a la incidencia informática de Collins Aerospace que afectó a los sistemas aéreos en Europa, el aeropuerto operó sin cancelaciones.

El aeropuerto sostiene que mantuvo su liderazgo como el centro europeo más puntual.

En materia de seguridad, el 95 % de los pasajeros esperó menos de cinco minutos en los controles, un dato que la compañía considera reflejo de su "compromiso con la eficiencia y la experiencia del cliente".

La empresa recordó que su plan de inversiones de 1.300 millones de libras (unos 1.490 millones de euros) para el próximo año está dirigido a mejorar los servicios, reforzar la resiliencia operativa y favorecer el crecimiento tanto de las aerolíneas como en general de las empresas británicas.

El aeropuerto también anunció planes para financiar con capital privado un tramo de la cercana autopista M25, en uno de sus cruces más transitados, dentro del desarrollo de su tercera pista, que aún no ha sido aprobada pero que fue respaldada, en principio, por el Gobierno laborista.