El Brent sube 0,94 % hasta 63,32 dólares después de que Trump rebajase el tono con China

Londres, 13 oct (EFE).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre subió este lunes un 0,94 %, hasta situarse en 63,32 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres.