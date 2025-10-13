El comercio entre China y EE.UU. repunta un 6,5 % entre agosto y septiembre de 2025

Shanghái (China), 13 oct (EFE).- El comercio denominado en yuanes entre China y Estados Unidos repuntó un 6,5 % entre agosto y septiembre tras dos meses consecutivos de descensos en el marco de las continuas negociaciones entre ambas potencias, que se han visto envueltas este mismo fin de semana en nuevas tensiones comerciales.