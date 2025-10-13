El DAX 40 sube un 0,60 % después de que Trump suavizara el tono frente a China

Fráncfort (Alemania), 13 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió hoy un 0,60 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suavizara el tono en sus amenazas a China de aranceles del cien por cien.