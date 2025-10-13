El Gobierno de Nicaragua subirá un 4 % el salario para el sector público

El ajuste salarial beneficiará a 187.666 servidores públicos de los cuatro órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entre ellos oficiales de la Policía Nacional y soldados del Ejército de Nicaragua, informó la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales de Managua.

Murillo indicó que junto a su esposo, el copresidente Daniel Ortega, autorizaron el incremento salarial del 4 % a toda la nómina fiscal a partir de noviembre.

De los 187.666 empleados públicos, 132.129 recibirán un aumento salarial del 4 % , y los restantes 55.537, que son los que tienen los salarios más bajos, tendrán "un ajuste adicional del 3,98 %", es decir que en esos casos el aumento será del 7,98 %, precisó.

El salario promedio de los funcionarios públicos actualmente es de 15.031,5 córdobas (410,4 dólares), con lo cual ascenderá a 15.632,8 córdobas (426,8 dólares), con base en las cifras oficiales.

El ajuste, que se incorporará en el proyecto del presupuesto general de la República de 2026, será efectivo del 1 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre del próximo año, de acuerdo con la información.

En tanto, el salario mínimo del sector público, que es de 8.334,52 córdobas (227,6 dólares), pasará a 8.999,6 córdobas (245,7 dólares), es decir un 7,98 % más, anotó Murillo.

Al menos 55.537 de los trabajadores del Estado de Nicaragua devengan el sueldo mínimo y serán beneficiados con ese aumento, agregó la nota.

Esos incrementos salariales se verán reflejados en el pago del treceavo mes o aguinaldo, que por Ley se paga en los primeros diez días de diciembre.

Nicaragua espera que su producto interno bruto (PIB) crezca entre un 3 % y un 4 % en 2025, el quinto año consecutivo al alza después de tres años de cerrar con saldo rojo, con una inflación entre un 2 % y un 4 %, según el Banco Central.