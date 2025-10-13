El Pabellón de España en la Expo de Osaka recibió más de 3,4 millones de visitantes

Desde que la Expo fuera inaugurada el 13 de abril y hasta su cierre el 13 de octubre, por el pabellón español pasaron exactamente 3.493.938 visitantes, una cifra por encima de la previsión inicial de 2,8 millones, según datos oficiales facilitados por los gestores.

La cifra representa en torno al 14 % de la afluencia total al recinto del evento, de unos 25 millones, según datos provisionales de la organización al cierre.

El Pabellón de España fue distinguido con cuatro galardones en diversos certámenes, entre ellos un premio de plata en la categoría de Arquitectura y Paisaje por parte de la Oficina de Exposiciones Internacionales (BIE, por sus siglas en inglés), la organización intergubernamental que se encarga de supervisar y garantizar la aplicación de la Convención relativa a las Expos, el pasado día 12.

En los World Expolympics, un concurso organizado por la empresa The Experiential Design Authority, el pabellón español fue reconocido con dos premios de plata por su arquitectura exterior y su diseño sostenible, y un bronce por su concepto temático.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La instalación española, una estructura escalonada que simula el mar reflejando el Sol, fue construida con unas 600 toneladas de madera que incluye alerce y ciprés japonés de las prefecturas de Nagano y Ehime, y su fachada está rematada con cerámicas del taller catalán de Cumella, el mismo proveedor de la Sagrada Familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El proyecto de diseño arquitectónico y de oferta expositiva del pabellón fue adjudicado por concurso público a los estudios Enorme Studio, Smart and Green Design y Néstor Montenegro Mateos, y la construcción fue obra de la japonesa Murakami General Construction.

Durante los seis meses de evento, Acción Cultural Española (AC/E), con el apoyo de la Embajada de España en Japón, la Oficina Comercial y el Foro de Marcas Renombradas, organizó múltiples eventos y diez comunidades autónomas mostraron sus atractivos durante sus respectivas semanas y días de honor.

En este contexto visitaron el pabellón el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; la presidenta de Extremadura, María Guardiola; y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, también se desplazó hasta Osaka durante una visita en septiembre.

Entre los invitados japoneses que dejaron mensajes en el Libro de Honor destacan la princesa Takamado de Japón, el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura; la escritora Yoshimoto Banana y la cineasta Naomi Kawase.

Guillermo V de Luxemburgo encabeza la lista de dignatarios, ministros y políticos internacionales que incluyeron el Pabellón de España en su visita a la Expo Osaka 2025.

Los gestores del pabellón destacaron el balance "positivo" y el "acierto" de haber ofrecido flamenco como la parte central de los espectáculos en vivo durante la Expo.