El PE defiende que los pasajeros puedan embarcar gratis con un bulto y una maleta pequeña

Con 34 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra, la Comisión de Transportes de la Eurocámara aprobó hoy la postura que defenderá ante los países de la UE y la Comisión Europea desde el próximo miércoles, cuando las tres instituciones de la Unión Europea empiecen a negociar la revisión definitiva de la normativa sobre los derechos de los pasajeros aéreos.

Los eurodiputados quieren que los pasajeros puedan subir al avión con "un objeto personal como un bolso, una mochila o un ordenador portátil que quepa debajo del asiento delantero" y otra pieza de equipaje de mano de hasta 100 centímetros y 7 kilos, sin coste adicional al precio del billete.

El Parlamento Europeo se opone así al acuerdo que han alcanzado los Estados miembros para permitir que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano de un tamaño "razonable", una postura que se pactó con la oposición de España, Alemania, Portugal y Eslovenia y con la abstención de Austria y Estonia.

El Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea tienen ahora un máximo de cuatro meses para pactar la revision de la normativa.

En este contexto, el eurodiputado búlgaro del Partido Popular Europeo Andrey Novakov y el español de los Verdes (Compromís) Vicent Marzà se mostraron hoy sorprendidos por el expediente que Bruselas abrió la semana pasada a España por no permitir que las aerolíneas "apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano".

"Es sorprendente que sea justo en este momento. Esperemos que no sea para intentar influir en esta negociación", dijo Marzà en una rueda de prensa, después de que la comisión parlamentaria votara su postura.

Los eurodiputados también abogan por mantener las tres horas actuales que dan derecho a la compensación en caso de que se retrase el vuelo y por establecer una lista concreta de excepciones, "como desastres naturales, guerras, condiciones climáticas o conflictos laborales imprevistos", excluyendo las huelgas de los trabajadores de las compañías.

En cambio, los gobiernos de la UE pactaron que se pueda solicitar una compensación de 300 euros cuando los aviones se retrasen 4 horas si el trayecto de un vuelo es de 3.500 kilómetros, y de 500 euros en los vuelos que superen esa distancia y se demoren 6 horas.

Tanto la cuestión del equipaje como la de la compensación por los retrasos son dos "líneas rojas" para el Parlamento Europeo durante las negociaciones, aseguró Novakov.

La Eurocámara también pide que se eliminen las tasas de facturación, tanto en línea como en el aeropuerto, por corregir errores ortográficos al escribir el nombre de los pasajeros o por permitir que los menores de 14 años se sienten junto a sus acompañantes.

También quieren preservar el derecho de los pasajeros a elegir si quieren embarcar con un billete electrónico en el teléfono móvil o con la tarjeta de embarque de papel.