El petróleo de Texas sube un 1 %, hasta 59,49 dólares por barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 59 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

El oro negro alcanzó mínimos de cinco meses en la sesión anterior, ras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles masivos a China, y la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.

Ayer, Trump dijo que su homólogo chino es "un gran líder, un hombre muy firme, muy inteligente", y que mantienen "una excelente relación" a pesar de las tensiones comerciales entre las dos superpotencias mundiales.

"Creo que estaremos bien con China (...) Creo que lo solucionaremos", declaró Trump en el Air Force One, rumbo a Oriente Medio.

Horas antes, en sus redes sociales, Trump señaló que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla", después de que el Ministerio chino de Comercio acusara el domingo a Washington de hacer descarrilar el diálogo comercial entre ambas potencias.

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión (comercial) para su país, y yo tampoco. ¡Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla!", escribió Trump en Truth Social.