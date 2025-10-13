El presidente alemán hará una visita de Estado al Reino Unido del 3 al 5 de diciembre

Acompañado por su esposa, Elke Büdenbender, será la primera vez que un jefe de Estado alemán viaje al Reino Unido desde la llegada al trono de Carlos III, y el monarca y su esposa, la reina consorte Camila, serán los anfitriones en el Castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres.

Esta será la primera visita de Estado de un presidente alemán a la isla en 27 años, y será la quinta desde 1958.

Antes de su ascensión al trono del Reino Unido, el monarca británico, cuando era príncipe de Gales, visitó Alemania más de 40 veces, incluidas tres visitas oficiales con Camila como duquesa de Cornualles.

Carlos III tiene ascendencia alemana tanto por su abuela paterna, la princesa Alicia de Battenberg, como por línea materna, a través de la reina Isabel II, descendiente de la Casa de Hannover y de la reina Victoria de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Steinmeier ha visitado el Reino Unido en numerosas ocasiones tanto como presidente federal como antes como ministro de Asuntos Exteriores, la más reciente para la coronación de Carlos III en mayo de 2023.

La última visita de Estado que recibió el Reino Unido fue la del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado mes de septiembre, en la que se agasajó al mandatario norteamericano con una cena de gala en el Castillo de Windsor, así como diversos actos con paradas militares y desfiles.