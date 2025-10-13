El presidente de Madagascar se dirigirá hoy a la nación tras denunciar un intento golpista

"El presidente de la República, Andry Rajoelina, pronunciará hoy a las 19:00 horas (16:00 GMT) un discurso ante el pueblo malgache", afirmó la Presidencia en un escueto mensaje publicado en la red social Facebook, sin aportar más detalles.

La alocución de Rajoelina se producirá tras denunciar la Presidencia malgache este domingo un intento de golpe de Estado después de que grupos de soldados se unieran este sábado a miles de manifestantes antigubernamentales en la capital, Antananarivo.

Una unidad militar insurrecta, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), aseguró este domingo haber tomado el control de las Fuerzas Armadas, después de pedir el sábado "desobedecer" cualquier orden de disparar contra la población.

El CAPSAT, con sede en Soanierana, a las afueras de la capital, ya participó en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina.

El presidente no ha aparecido en público desde que el CAPSAT dio su apoyo a las protestas el sábado.

Fuentes de la Presidencia citadas por el medio local 2424.mg aseguraron a última hora del domingo que Rajoelina "continúa sus actividades con normalidad" y "sigue completamente implicado en la gestión del país".

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los recurrentes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z, se han tornado antigubernamentales y exigen ahora la dimisión de Rajoelina, cuya propuesta de diálogo nacional fue rechazada por los organizadores.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta el jefe de Estado desde su reelección en 2023.