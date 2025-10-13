El secretario general de la OTAN Rutte se burla del submarino ruso que está "cojeando"

Zagreb, 13 oct (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se burló este lunes del estado lamentable del submarino nuclear 'Novorossiysk', considerado como una pieza clave de la Marina de Rusia, que ahora estaría "cojeando".