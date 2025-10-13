Empresas latinoamericanas participan en programa para acelerar su entrada en España

Esta es la cuarta edición del programa, que se desarrolla hasta el 20 de octubre en Madrid, Barcelona y Valencia (este), y cuenta con la participación de empresas procedentes de Chile, Colombia, México, Brasil, República Dominicana, Argentina y Uruguay, que desarrollan proyectos de elevado compromiso medioambiental y social, informó este lunes ICEX Invest.

El programa combina sesiones técnicas, reuniones de trabajo, encuentros institucionales y actividades de 'networking', jornadas en las que se analizarán aspectos como la financiación de 'startups' y también casos de éxito para crear una compañía global desde España.

Al finalizar el programa, las empresas habrán recibido información clave sobre el ambiente para los negocios en España y si finalmente se implantan en ese país, contarán con servicios jurídicos y también con contactos con grandes corporaciones españolas.