Encuentran 200 kilos de cocaína en un domicilio en Roma

Fue detenido el pasado 9 de octubre mientras deambulaba por la calle, con una mochila al hombro, en actitud sospechosa que no pasó desapercibida para los Carabineros, quienes inmediatamente lo sometieron a un registro y se le encontró en posesión de una gran suma de dinero en efectivo, lo cual no pudo justificarse, ya que, tras la investigación, se descubrió que estaba desempleado, añadió la nota.

Las operaciones se extendieron a su domicilio, donde se descubrió un auténtico centro logístico para el almacenamiento de narcóticos.

El hombre, de hecho, tenía en su poder 8 bolsas llenas de cocaína, divididas en 191 bloques con diferentes logotipos y correspondientes a 8.000 dosis de la droga: una 'marca' para cada tipo, para satisfacer todos los gustos y necesidades de los consumidores, destinadas a inundar las calles de Roma y llevar a las arcas del crimen organizado romano una suma de alrededor de 16 millones de euros, útiles para financiar las ulteriores actividades ilícitas de los grupos criminales, explicaron los militares.

Además se encontró una pistola con su munición, que resultó robada, y lista para ser utilizada y dinero en efectivo, por un total de unos 30.000 euros.

En su coche se encontró un complejo sistema de apertura, con una ingeniosa combinación de botones y llaves, que le permitía acceder a un doble fondo donde ocultaba la droga, que podía abrirse cuando fuera necesario para realizar los traslados de forma segura.