"Estamos felices", familias palestinas celebran la liberación de sus seres queridos

"Estamos muy felices, gracias a Dios. Siempre he querido que salgan los prisioneros que tienen condenas de muchos años, condenados a cadenas perpetuas, que no han visto la luz, que no han visto el sol", dice a EFE la madre del prisionero Musab Khawazeh, condenado a 30 años de cárcel y originario de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada y punto caliente de la resistencia palestina.

Como ella, son decenas las familias -procedentes de Tubas, Nablus y otras urbes de Cisjordania ocupada- que aguardan durante horas la llegada de los suyos, que serán transportados desde la cárcel de Ofer en vehículos del Comité de la Cruz Roja.

Según confirmó a EFE una fuente de la municipalidad de Ramala, un total de 95 palestinos serán liberados en este punto, mientras que más de 1.700 lo harán en Gaza, donde fueron detenidos -muchos sin cargos ni juicio, en lo que se conoce como "detención administrativa"- durante la ofensiva bélica.

Un fuerte dispositivo policial de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna reductos de Cisjordania a causa de la ocupación israelí, espera también la llegada de los presos, en un ambiente alegre pero tenso, ya que Israel prohíbe a los palestinos realizar cualquier celebración o mostrar signos de alegría.

"Los servicios de inteligencia de Israel se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que mi hermano, si Dios quiere, va a regresar a casa. Nos dijeron que está prohibido hacer celebraciones, según la ley. Así que seguimos las reglas, no hay problema", dice a EFE Riad Imran, de Hebrón, cuyo hermano fue condenado a 24 años de prisión.

Poco después de hablar con él, la Cruz Roja aseguró haber recibido de Hamás otros 13 rehenes dentro de Gaza, completando una vez lleguen a Israel la entrega de los 20 cautivos vivos y acortando el tiempo hasta que los presos palestinos sean liberados.

"Estamos felices por que haya acabado la guerra (esto) traerá paz para el pueblo palestino y el pueblo israelí. Al final, somos un solo pueblo en una misma tierra, no tiene sentido que haya conflicto entre nosotros", dice Riad.