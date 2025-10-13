Fallece a los 94 años el músico belga Leo Caerts, autor de 'Eviva España'

"DEP. Leonardus Caerts 1931-2025. Padre, abuelo, músico, compositor, fundador de la tienda de música, empresario, ciudadano de honor de Madrid", indicó la tienda en su página web.

Caerts fue el autor de la popular canción que se asocia a la cultura española, a menudo versionada cambiando el título y estribillo por "Que viva España".

El tema original, sobre el que se hicieron numerosas versiones, fue interpretado por primera vez en 1971 por Samantha, fallecida en 2023, aunque la letra la había escrito el compositor Leo Rozenstraten.

El éxito de aquella canción le valió el título de ciudadano de honor de la ciudad de Madrid.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy