FundéuRAE: Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), claves de redacción

1. Denominación oficial y uso de mayúsculasPara referirse a este evento, lo aconsejable es escribir en mayúscula las palabras “congreso”, “internacional”, “lengua” y “española”, ya que forman parte del nombre oficial: “El Congreso Internacional de la Lengua Española reunirá en Arequipa a más de 250 expertos”.

Para aludir al número de edición o al año en el que se celebra, son válidas opciones como “X Congreso Internacional de la Lengua Española”, “10.º Congreso Internacional de la Lengua Española” y “Congreso Internacional de la Lengua Española 2025”.

2. “CILE”, mejor que “Cile”La forma “CILE” es la grafía adecuada de la sigla de “Congreso Internacional de la Lengua Española”. Como toda sigla, se escribe sin puntos abreviativos. Al tratarse de un acrónimo (una sigla que puede leerse con naturalidad en español sílaba a sílaba) de menos de cinco letras, lo recomendable es escribirlo íntegramente en mayúsculas.

3. Lema, escritura adecuadaLos lemas, consignas y eslóganes se escriben con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios, tal y como se indica en la “Ortografía de la lengua española”. Cuando se citan en un texto, se escriben entre comillas.

El lema de esta edición del CILE es “Grandes desafíos de la lengua española: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial”.

4. “Perú” o “el Perú”, ambas válidasAlgunos topónimos pueden aparecer precedidos del artículo sin que este forme parte de ellos, por lo que lo adecuado es escribirlo con minúscula inicial: “(la) Argentina”, “(la) India” o “(el) Perú”.

5. La “Ciudad Blanca”, con mayúsculas inicialesLos sustantivos y adjetivos que forman parte de las denominaciones de carácter antonomástico que tienen algunos topónimos como alternativa estilística se escriben con mayúscula inicial, sin necesidad de cursivas ni comillas: “la Ciudad Blanca” (Arequipa), “la Tacita de Plata” (Cádiz), “la Reina del Plata” (Buenos Aires), “la Ciudad Eterna” (Roma)…

6. Cargos y títulos, escritura adecuadaLos títulos y cargos —como “presidente”, “embajador”, “gobernador” e “intendente”— se escriben en minúscula, conforme a las normas de la “Ortografía de la lengua española”, vayan acompañados del nombre propio o no.

7. Títulos de obras de creación, escritura correctaComo indica la “Ortografía de la lengua española”, los títulos de las obras de creación —libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales…— se escriben en cursiva y con inicial mayúscula solo en la primera palabra y en los nombres propios, si el título incluye alguno.

8. Los nombres de las exposiciones, entre comillas y con mayúscula inicialLos nombres de las exposiciones se escriben entre comillas y con mayúscula inicial solo en la primera palabra y en los nombres propios, de acuerdo con lo recomendado en la ortografía académica: “Del 10 de octubre al 10 de noviembre, se podrá visitar la exposición ‘Mirar el bosque desde el bosque’”.

9. “Trienal” no es lo mismo que “trianual”Este congreso se celebra cada tres años, es decir, con periodicidad trienal. “Trienal” es ‘lo que sucede o se repite cada trienio’, mientras que “trianual” es aquello ‘que tiene lugar tres veces al año’.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.