Gobierno de Guatemala ofrece recompensa de casi 20.000 dólares por cada pandillero fugado

En rueda de prensa, el funcionario indicó que no dejará su cargo y de igual manera precisó que se pagará una recompensa de 19.500 dólares aproximadamente para quien brinde información que ayude para la captura de los pandilleros fugados.

Jiménez indicó que la información brindada será tratada con confidencialidad, por lo que solicitó a la población que se comunique con la policía local para colaborar con las autoridades y lograr la captura de los reos que se escaparon.

Los 20 reos, miembros de la pandilla 'Barrio 18', escaparon de la cárcel denominada Fraijanes II, ubicada en el municipio de Fraijanes, unos 20 kilómetros al suroeste del centro de la Ciudad de Guatemala, según informó el domingo el Gobierno.

El Sistema Penitenciario de Guatemala explicó en un comunicado de prensa que los reos no fueron ubicados dentro de la prisión durante una requisa, por lo que determinó que los pandilleros se fugaron de la misma.

Según el mismo Sistema Penitenciario guatemalteco, la fuga no fue en un solo momento, sino durante diversos días y no de manera masiva.

Actualmente las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantienen una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que provocó motines en los centros penitenciarios.

El pasado 23 de septiembre, Estados Unidos designó a la banda criminal transnacional 'Barrio 18' como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

Precisamente este domingo la Embajada de Estados Unidos catalogó como "totalmente inaceptable" mediante un mensaje a través de sus canales oficiales.