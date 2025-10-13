Gobierno español celebra la liberación de los rehenes y que no se "asesine" a más gazatíes

Madrid/Luxemburgo, 13 oct (EFE).- El Gobierno de España calificó este lunes de "grandísima noticia" la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás, que Israel "no asesine a gazatíes absolutamente indefensos" y que se proporcionen alimentos y bebida a la población palestina.