Gobierno español celebra la liberación de los rehenes y que no se "asesine" a más gazatíes

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebró, a través de un mensaje que publicó en la red social X, la liberación de los 20 rehenes israelíes y que, "por fin, sus seres queridos puedan abrazarles".
"También la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, que debe llegar de forma masiva para terminar con la hambruna y atender necesidades básicas. Trabajamos por una paz definitiva", añade Albares.
Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también celebró la "grandísima noticia" desde Luxemburgo, donde asiste a un consejo de ministros de Justicia de los países de la UE.
Desde allí, pidió que la comunidad internacional se involucre para "garantizar y salvaguardar" que esa paz sea duradera y que "nunca más se va a repetir la masacre, el genocidio a la población indefensa palestina en Gaza".
Sobre el acuerdo de paz también se pronunció la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien se encuentra de viaje oficial en Jordania, y desde donde pidió a Israel que permita ya la entrada de toda la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
El Ejército de Israel confirmó este lunes la liberación y llegada a Israel de todos los rehenes que permanecían con vida en Gaza, donde quedan aún 28 cadáveres, de los cuales Israel prevé que parte serán entregados este lunes.