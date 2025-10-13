Hallan en Rusia un diamante de 340 quilates

Según el funcionario, citado por el diario Védomosti, se trata de uno de los diamantes más grandes extraídos en Rusia desde la caída de la URSS.

La joya fue encontrada en el yacimiento que lleva el nombre de Vladímir Grib y donde opera la empresa AGD Diamonds.

Las dimensiones de la piedra preciosa son de 50 x 39,4 x 24,8 mm.

Los primeros exámenes hablan de la excepcionalidad del diamante de gran pureza y transparencia, indicaron en la compañía.

