Hamás anuncia nombres de los cuatro cadáveres que entregará a Cruz Roja en Gaza el lunes

"Las Brigadas Al Qasam entregarán hoy lunes 13 de octubre de 2025 los cuerpos de los prisioneros sionistas", afirmó el grupo armado, por lo que 24 cadáveres de rehenes siguen aún en Gaza y se desconoce su paradero.

Aunque en Gaza hay un total de 28 cadáveres de cautivos (uno de ellos, el de Hadar Goldin, retenido por Hamás desde 2014), las autoridades israelíes ya estaban al tanto de que el grupo islamista no ha logrado recuperar todos los cuerpos.

Por ello, ya en las negociaciones del actual alto el fuego las partes acordaron que una entidad internacional participaría en la búsqueda de los cadáveres que Hamás no entregara este lunes.

Guy Illouz, de 26 años, secuestrado en el festival de música Nova; Bipin Joshi, de 24 años, raptado de Alumin; Yossi Sharabi, de 53, secuestrado del kibutz Beeri, y Daniel Peretz, de 22 años, tomado como rehén cerca de la frontera con Gaza.

Mientras que Sharabi, Illouz y Joshi perecieron dentro de Gaza, Peretz murió en el propio ataque de los milicianos gazatíes del 7 de octubre de 2023, según el diario The Times of Israel.

Este periódico apuntó que Sharabi fue asesinado por sus captores, mientras que Illouz murió por las heridas recibidas el 7 de octubre en un hospital gazatí.

El pasado 8 de octubre, la familia de Bipin Joshi autorizó la difusión de un vídeo del joven nepalí que se cree que fue grabado en noviembre de 2023 y en el que se le muestra con un aparente buen estado de salud. Desde entonces, las autoridades israelíes no volvieron a recibir señales de que estuviera vivo.

Según explicó en la noche del domingo un oficial del Ejército israelí, los cadáveres serán entregados a la Cruz Roja, que a su vez los transportará para ponerlos a disposición de las fuerzas armadas.

Dentro de Gaza se celebrará una pequeña ceremonia religiosa por los fallecidos, cuyos ataúdes serán llevados entonces fuera del enclave, envueltos en banderas israelíes.

Finalmente serán trasladados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa (sur de Tel Aviv), donde se procederá a la identificación de los cadáveres y se tratará de determinar las condiciones en las que murieron.

El centro apuntó ayer que, en los casos más complejos, es posible que su identificación lleve más de 24 horas.