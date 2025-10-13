Hamás entrega a la Cruz Roja otros 2 cadáveres de rehenes israelíes, hasta los 4 de hoy

La nota indica que se están trasladando los ataúdes con los restos de los rehenes para ser entregados dentro de la Franja al Ejército, que ya tiene en su poder los dos primeros ataúdes entregados poco antes.

"Se exige a Hamás que cumpla con el acuerdo y realice los esfuerzos necesarios para devolver a todos los secuestrados fallecidos", añade en referencia a los 24 cadáveres de fallecidos que quedarían por entregar.

Previamente, Hamás anunció que entregaría a la organización este lunes los cuerpos de cuatro rehenes: Guy Illouz, de 26 años; Bipin Joshi, de 24 años; Yossi Sharabi, de 53; y Daniel Peretz, de 22 años.

En Gaza hay ahora un total de 24 cadáveres de cautivos (uno de ellos, el de Hadar Goldin, retenido por Hamás desde 2014) y las autoridades israelíes ya estaban al tanto de que el grupo islamista no ha logrado recuperar todos los cuerpos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por ello, ya en las negociaciones del actual alto el fuego las partes acordaron que una entidad internacional participaría en la búsqueda de los cadáveres de desaparecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó en la noche del domingo un oficial del Ejército israelí, los cadáveres son entregados a la Cruz Roja, que a su vez los transporta para ponerlos a disposición de las Fuerzas Armadas.

Dentro de Gaza se celebra una pequeña ceremonia religiosa por los fallecidos, cuyos ataúdes son llevados entonces fuera del enclave, envueltos en banderas israelíes.

Finalmente serán trasladados al Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yaffa (sur de Tel Aviv), donde se procederá a la identificación de los cadáveres y se tratará de determinar las condiciones en las que murieron.

El centro apuntó ayer que, en los casos más complejos, es posible que su identificación lleve más de 24 horas.