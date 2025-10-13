Investigan a ciudadanos chinos vinculados al caso de asesinatos en Paraguay

El subjefe de la Comisaría Primera de esa ciudad, Toribio Arévalos, dijo a EFE que tras completar el trabajo en la "parte procedimental", derivaron el caso "para conocimiento de otras instituciones", como Migraciones e Interpol.

El sábado, un ciudadano chino con documentación brasileña agredió con un cuchillo a otras cinco personas.

Cuatro hombres murieron, mientras que una niña y una mujer se salvaron.

La mujer sufrió cortes en la cara y en una rodilla, según los informes policiales, pero se encuentra fuera de peligro.

Ella logró proteger a su hija pequeña, después de esconderse juntas en un baño.

El hecho ocurrió en el piso 15 del edificio Castillo de Diamante, ubicado en el centro de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, donde, además, el atacante se suicidó al lanzarse al vacío.

El presunto autor del ataque y del posterior incendio de la vivienda fue un empleado de un depósito de un comercio, quien aparentemente ese sábado iba a ser despedido, lo que habría generado una gresca entre el grupo de comerciantes que estaban reunidos en el edificio, según dijeron el domingo fuentes policiales.

Arévalos afirmó que no son habituales las reyertas violentas con ciudadanos de esa nacionalidad, pero comentó que se presume que algunos viven "escondidos" en Ciudad del Este al no tener documentos de residencia, por lo que evitan avisar a la Policía en casos de emergencia.