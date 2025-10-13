Israel confirma la liberación de siete rehenes secuestrados por Hamás

"El Gobierno israelí acoge con beneplácito el regreso de nuestros secuestrados a sus fronteras: Ohel Alon, Angrest Matan, Berman Gali, Berman Ziv, Gilboa-Dalal Guy, Mor Eitan y Miran Omri", indicó el Ejecutivo en un comunicado.

Las autoridades informaron a las familias de los liberados que "se han unido a nuestras fuerzas en la Franja de Gaza y pronto se dirigirán hacia territorio israelí", añadió la nota.

Según el protocolo establecido, los rehenes son entregados a la Cruz Roja dentro del enclave palestino, que los traslada al Ejército israelí. Posteriormente, son llevados a la base de Reim, junto a la frontera con Gaza, donde reciben una primera evaluación médica y podrán reencontrarse con sus familiares.

Desde allí, serán evacuados en helicóptero hacia hospitales en las afueras de Tel Aviv: diez serán trasladados al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza, aunque por el momento se desconoce si esta será simultánea al regreso de los sobrevivientes o se llevará a cabo posteriormente.