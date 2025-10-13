Justicia argentina investiga posible tercer crimen de uruguayo acusado de doble femicidio

Palacios se encuentra desaparecido en la ciudad entrerriana de Concordia desde el 7 de octubre, después de que su familia perdiera contacto con él y radicara una denuncia que dio inicio a su búsqueda.

Según revelaron las cámaras de seguridad analizadas en la investigación, ese día Palacios se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Laurta, acusado de cometer un doble feminicidio este sábado y de secuestrar a su hijo de cinco años.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos reveló que el vehículo de Palacios fue hallado incendiado el pasado jueves en la provincia de Córdoba, donde la expareja de Laurta, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, fueron asesinadas con un arma de fuego.

El acusado fue arrestado este domingo en un hotel en la ciudad de Gualeguaychú, limítrofe con Uruguay, desde donde planeaba regresar a su país con el niño, según explicó este lunes la ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich.

Fuentes policiales citadas por la prensa local indicaron que en la habitación del hotel donde Laurta fue detenido, la fueron halladas la billetera del conductor desaparecido y otros elementos, entre ellos un arma, varios teléfonos celulares, un disco externo, una importante suma de dinero en efectivo y una mira telescópica que se cree habría utilizado para monitorear a su expareja antes de asesinarla.

Según los investigadores, Giardina había huido con su hijo de Uruguay, donde vivían los tres, después de que Laurta intentara ahorcarla.

Laurta es señalado como integrante de 'Varones Unidos', una organización antifeminista que se posicionaba en contra de las políticas de género y la educación sexual integral en América Latina.

En su página web, destacan casos de "falsas denuncias" de violencia de género y se expresan en "contra la promoción del odio a los varones, y la implementación de políticas abusivas, predatorias o discriminatorias contra el varón".

En 2018, Laurta invitó a los argentinos ultraderechistas Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos referentes ideológicos del Gobierno de Javier Milei, a presentar 'El libro negro de la nueva izquierda' en el Palacio Legislativo de Uruguay, como parte de una actividad organizada por 'Varones Unidos'.