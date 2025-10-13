Kallas viaja a Kiev para abordar el “apoyo financiero y militar” a Ucrania

“Los ucranianos inspiran al mundo con su coraje”, escribió Kallas en su cuenta de X al llegar a la capital ucraniana en tren.

La jefa de la diplomacia europea fue recibida en el andén por el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

“Estoy hoy en Kiev para conversaciones sobre apoyo financiero y militar, sobre la seguridad del sector energético de Ucrania y hacer asumir a Rusia su responsabilidad por sus crímenes de guerra”, dijo también Kallas en su mensaje.

Esta nueva visita de Kallas a Kiev coincide con el debate entre los Veintisiete sobre el posible uso de los activos rusos congelados en territorio para financiar el esfuerzo de guerra y la reconstrucción de Ucrania.

