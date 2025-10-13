Krasznahorkai no participará en la inauguración de la Feria del Libro por enfermedad

Fráncfort (Alemania),13 oct (EFE).- El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai, que fue galardonado la semana pasada con el premio Nobel de Literatura 2025, no asistirá a la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort por motivos de salud.