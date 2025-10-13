La Bolsa de París sube un 0,21 %, en línea con otras plazas financieras

París, 13 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este lunes un 0,21 %, en línea con la tendencia en la jornada de otras grandes plazas financieras en Europa y Estados Unidos, y coincidiendo con la asunción de poderes del segundo gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecournu.