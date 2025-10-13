La Bolsa española sube un 0,42 % tras la reducción de las amenazas de EE.UU. a China

Tras dos sesiones de caídas, el mercado nacional rebotó 65,1 puntos y terminó la jornada en 15.541,6. En lo que va de año, avanza el 34,04 %.

Entre los grandes valores, Banco Santander repuntó el 1,19 %; el gigante textil Inditex, el 1,11 %; la petrolera Repsol, el 0,9 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,51 %; mientras que Telefónica cedió el 1,03 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,42 %.

Así, el selectivo español abrió con subidas en el inicio de una semana pendiente también de los avances de paz en Oriente Medio, Próximo, la crisis política de Francia y el cierre aún de la administración estadounidense.