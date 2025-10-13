La reunión de Trump y Xi Jinping sigue en pie pese a las tensiones comerciales

Washington, 13 oct (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, mantienen sus planes de reunirse este mes, pese al reciente aumento de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.