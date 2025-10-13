Las exportaciones chinas de tierras raras se desploman un 31 % entre agosto y septiembre

Según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas hoy por la Administración General de Aduanas de China, el volumen de tierras raras vendido por el país asiático al resto del mundo descendió un 30,93 % en septiembre si se compara con el dato de agosto, aunque en la medición interanual la caída es menor (-4,32 %).

Por contra, el precio de esas ventas subió con fuerza: un 10,26 % frente a agosto y casi el doble (+95,45 %) si se compara con septiembre de 2024.

La tendencia en el acumulado de los tres primeros trimestres del presente ejercicio es aún la contraria: China exportó un 12,6 % más de tierras raras que en el mismo período del año anterior, pero el valor de esas ventas descendió un 7 %.

Los datos preliminares divulgados hoy no desagregan por elementos -aglutinan el total de ventas de tierras raras- ni tampoco por país de destino.

Desde el 2 de abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, aduciendo motivos de seguridad nacional.

Y el jueves pasado, el Ministerio chino de Comercio elevó a 12 el número de minerales de ese grupo cuya exportación queda restringida al añadir otros cinco al listado: holmio, erbio, tulio, europio e iterbio.

Pese a comprometerse en junio a agilizar las licencias para exportación, Pekín defendió la legitimidad de estas nuevas limitaciones y aseguró que su impacto sobre las cadenas de suministro será "limitado", por lo que pidió a las empresas que no se preocupen.

Los controles son especialmente dañinos para los sectores que más necesitan estos materiales -destacan también automoción o defensa-, ya que China procesó el 99 % de las tierras raras pesadas utilizadas en 2024 y posee casi la mitad (49 %) de las reservas de esos elementos.