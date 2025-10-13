Lecornu presenta su programa el martes, crucial para saber si recibe censura inmediata

Maud Bregeon, portavoz del nuevo Ejecutivo, cuya composición fue anunciada el domingo por la noche, anunció este lunes a la emisora RTL que Lecornu pronunciará su discurso de política general el martes por la tarde ante los diputados.

Ese discurso lo hará justo después de que se haya reunido el primer Consejo de Ministros de este Gobierno, que tiene como principal misión adoptar los presupuestos para 2026, un trámite urgente para que se puedan cumplir los plazos y entrar en vigor a partir del 1 de enero, siempre a condición de que sean aprobados por el Parlamento.

Teniendo en cuenta que los dos principales grupos de la cámara baja, la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, ya han anticipado que van a presentar sendas mociones de censura y que harán caer el Ejecutivo de Lecornu en cuanto sea posible, su suerte depende del Partido Socialista (PS), que ha planteado una serie de condiciones.

El PS exige, en primer lugar, que el primer ministro suspenda la aplicación de la reforma de las pensiones de 2023, aprobada por decreto, que está retrasando la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y alarga el periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa a 43 años.

Los socialistas también quieren que Lecornu renuncie a utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar leyes por decreto, pero exponiéndose a una moción de censura inmediata.

Ese fue el procedimiento utilizado para adoptar la reforma de las pensiones en 2023, en medio de una gran oposición en la calle.