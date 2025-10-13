Líderes de Florida que nominaron a Machado esperan que Trump sea el próximo Nobel de Paz

"Lo que pasó hoy en Israel dice que nuestro presidente quizás gane el Nobel el próximo año", aseguró el congresista republicano Carlos Giménez en un acto honorífico a la ganadora del premio, celebrado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami (Florida).

El congresista se refirió a la liberación esta madrugada de 20 rehenes israelíes que Hamás mantenía en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, como parte de la primera fase del plan de paz de EE.UU.

Machado "dedicó el premio al presidente porque ella lo sabe", reiteró Giménez.

Los líderes que nominaron a Machado la describieron como "una destacada líder política venezolana cuyo compromiso inquebrantable con la democracia y los derechos humanos ha inspirado a millones, tanto en su país como en todo el mundo", en la carta de su candidatura.

"Su dedicación a los métodos pacíficos en la búsqueda de la justicia se alinea con los más altos ideales del Premio Nobel de la Paz", afirmaba la petición.

Que Machado fuera elegida para el Nobel de la Paz "es un poderoso mensaje enviado por parte de la comunidad internacional a Maduro", señaló Giménez, y lo calificó de "narcotraficante y terrorista ilegítimo".

"El presidente de EE.UU. está enseñando con sus acciones que no tolerará más esto", añadió.

La opositora venezolana recibió un total de 12 nominaciones al reconocimiento, entre ellas la del Secretario de Estado Marco Rubio.

La mayoría de las nominaciones fueron por parte de congresistas del sur de Florida, entre ellos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.

Durante el acto compartieron un mensaje de Machado desde Venezuela, quien dio su agradecimiento "al pueblo de Cuba y al pueblo de Nicaragua", pues aseguró que "la nuestra es la misma lucha, al libertar a Venezuela vamos a libertar también a sus pueblos".

A la conmemoración asistieron líderes académicos y religiosos, también entre ellos la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, quienes compararon su lucha con la de Machado en Venezuela y describieron a la opositora como alguien con "valentía y coraje" y la compararon con Mahatma Ghandi y Martin Luther King.