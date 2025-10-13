Líderes mundiales comienzan a aterrizar a Sharm el Sheij para asistir a la "Cumbre de Paz"

Además de Sánchez y Starmer, llegaron ya a la localidad del sur del Sinaí el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani; el jefe de Gobierno de Pakistán, Shehbaz Sharif; el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, así como altos funcionarios de Omán, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Asimismo, también aterrizó para presenciar la ceremonia de la firma del acuerdo el ex primer ministro británico Tony Blair, que integrará la denominada Junta de Paz de acuerdo con el plan del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza.

Esa junta se encargará de supervisar la administración tecnócrata que gobernará de forma transitoria el enclave palestino.

Todos ellos fueron recibidos por el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, a la espera de que Trump, el gran protagonista de la jornada, haga lo propio para dar el pistoletazo de inicio para la firma de un acuerdo que, en palabras del estadounidense, supone que "la guerra ha terminado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Quien no acudirá a la cita será el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que hace poco declinó la invitación de Trump para asistir a la ceremonia de Sharm el Sheij.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según informó su oficina en un comunicado, no participará en ella por la proximidad del inicio del feriado Simjat Torá, el último día del periodo festivo judío del Sucot, que comienza al atardecer de este lunes y concluye al atardecer del martes.

La cumbre, a la que asistirán una treintena de líderes del mundo y ya contaba con la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, arrancará cuando Trump llegue a la ciudad egipcia, situada en la península del Sinaí, tras su paso por Israel.