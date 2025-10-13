Llegan a Madrid los últimos cinco españoles miembros de las flotillas humanitarias a Gaza

El grupo de activistas llegó poco antes de las 9:00 horas local (7.00 GMT) y entre ellos se encontraba Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud, y que quedó detenida acusada de morder a una funcionaria de la cárcel de Keziot, pero alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros.

Los demás españoles que llegaron este lunes a Madrid formaban parte de la segunda misión, interceptada el día 8, la Flotilla Libertad-Thousands Madleens.

Todos ellos fueron recibidos con aplausos por un grupo de personas que portaban banderas de Palestina y una pancarta pidiendo el fin de la ocupación y el genocidio en Gaza, entre los que se encontraban compañeros de Reyes Rigo en la primera flotilla.

A llegada al aeropuerto, Rigo se fundió en largos abrazos con familiares y compañeros de flotilla que la esperaban y mostró su voluntad de volver a apoyar a la población gazatí.

"Queremos denunciar al Estado genocida israelí que nos ha secuestrado en aguas internacionales y nos ha llevado a una cárcel para presos terroristas", manifestó, y pidió al Gobierno español "que ponga una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia y que denuncie este secuestro".

Preguntada por todo lo que pasaron tras ser interceptados por las autoridades israelíes dijo: "Nada comparado con lo que sufren nuestros hermanos palestinos; ahí hay mujeres, niños y hombres que están en cárceles de un Estado genocida y tenemos que poner el foco en ellos porque esto no va a parar".

Con la llegada de estos activistas, ya no quedan en Israel españoles que embarcaron en flotillas.

Algunos de los que llegaron con anterioridad tras ser interceptados por la Armada israelí en su ruta hacia Gaza, adonde afirmaban dirigirse en misión humanitaria, denunciaron que fueron maltratados durante su detención.