Los cinco últimos españoles miembros de la flotilla llegan este lunes a España

"Ya viajan camino de España los cinco últimos miembros de la flotilla retenidos por Israel, incluida Reyes Rigo", señalaron este sábado las citadas fuentes.

Rigo, quien estaba acusada de morder a una funcionara de la cárcel de Ketziot, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros, según confirmó el viernes a EFE su compañera en la Flotilla y concejala de Podemos en Palma, Lucía Muñoz.

Las también activistas de la flotilla Jimena González, María Plata y María Teresa Aracom, a quienes acompañaba Yacine Belkaid Ayar, aterrizaron el sábado en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde fueron recibidas por un grupo de diputados y miembros de Sumar, así como activistas propalestinos.

Las fuentes de Exteriores precisaron que el retorno de los integrantes de la flotilla previsto para este lunes, "igual que las anteriores" ocasiones, ha sido gestionado por el ministerio, la Embajada española y el cónsul en Tel Aviv, "que han realizado un extraordinario trabajo. Ya no quedan españoles de la flotilla retenidos en Israel", aseveraron.

Los activistas de la flotilla fueron detenidos cuando sus embarcaciones fueron interceptadas por la Armada israelí en su ruta hacia Gaza, adonde afirmaban dirigirse en misión humanitaria y, a su llegada a España, han denunciado que fueron maltratados durante su detención.