Los líderes de Armenia y Azerbaiyán se reúnen en los márgenes de la Cumbre de la Paz

Tiflis/Bakú, 13 oct (EFE).- Los líderes de Armenia, Nikol Pashinián, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunieron este lunes en Sharm el Sheij en los márgenes de la Cumbre de la Paz que ha convertido a la ciudad egipcia en el punto de mira del mundo.