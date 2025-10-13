Los talibanes condenan la violencia contra manifestantes en Pakistán y piden diálogo

"Las protestas fueron iniciadas por el partido Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) con el objetivo de llevar su manifestación a Islamabad y realizar una protesta legal (...) Sin embargo, el Ejército paquistaní respondió con fuego directo y ataques violentos contra los manifestantes, provocando importantes víctimas y pérdidas materiales entre la población civil", afirmó un comunicado difundido por el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid.

Los recientes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad paquistaníes y simpatizantes del partido islamista TLP, que pretendía marchar desde Lahore hasta la embajada de Estados Unidos en Islamabad en protesta por la situación en Palestina, dejaron al menos cinco muertos, según confirmaron las autoridades de Pakistán.

El Gobierno talibán expresó su pesar por las víctimas y los heridos durante las protestas, calificando el incidente como una tragedia para el pueblo de Pakistán.

"Estamos profundamente apenados y afectados por esta violencia y por la trágica pérdida de vidas inocentes", declaró Mujahid.

En un llamamiento a la moderación, los talibanes instaron a las autoridades paquistaníes a evitar más violencia y a buscar soluciones pacíficas a las disputas internas.

"Instamos al Gobierno de Pakistán y a sus autoridades dirigentes a poner fin a cualquier otro acto de violencia contra su pueblo y a resolver las diferencias mediante el diálogo y la comprensión mutua", concluyó el comunicado.

La declaración talibán se produce en un momento de fuertes tensiones entre Afganistán y Pakistán, tras los enfrentamientos armados del fin de semana en la frontera común, que dejaron decenas de muertos y llevaron al cierre de los principales pasos fronterizos.

Desde la llegada de los talibanes al poder en 2021, las relaciones bilaterales se han deteriorado, con acusaciones mutuas de violaciones de soberanía y de permitir la presencia de grupos insurgentes como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) en territorio afgano.