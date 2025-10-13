Lula da Silva en Roma: "Brasil no tiene un problema con Israel, sino con Netanyahu"

"Brasil no tiene un problema con Israel. Brasil tiene un problema con Netanyahu. Si Netanyahu dejara el Gobierno, no habría ningún problema entre Brasil e Israel, que siempre tuvieron una relación muy buena", declaró el mandatario en una rueda de prensa tras participar en el Foro Mundial de la Alimentación (WFF) en Roma.

Y agregó: "Nosotros sabemos el papel que el pueblo judío ha tenido incluso rechazando la actitud de Netanyahu. Sabemos que el pueblo judío no estaba de acuerdo en muchas partes con esa guerra".

Lula asistió a la inauguración de este foro en la sede romana de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mientras Israel y el grupo islamista Hámas daban los primeros pasos del acuerdo, liberando respectivamente a presos y rehenes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promotor del acuerdo para acabar con la guerra en Gaza, presidirá la cumbre de paz en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, elegida para escenificar la firma del acuerdo para pacificar el enclave.

El presidente brasileño ha considerado estos hechos como "muy importantes" y un comienzo "muy prometedor" hacia la paz.

"Ahora espero que aquellos países que ayudaron a Israel con su posición de virulencia contribuyan a lograr una paz definitiva", declaró en la rueda de prensa.

Brasil ha condenado enérgicamente la guerra en la Franja de Gaza y mantiene unas relaciones diplomáticas "mínimas" con Israel.

El presidente Lula fue declarado persona 'non grata' por el Gobierno israelí después de que comparara la guerra en Gaza con el Holocausto y denunciara el "genocidio" contra los palestinos.

El pasado agosto el Gobierno de Lula rechazó recibir al nuevo embajador israelí, lo que agravó estas tensas relaciones diplomáticas.