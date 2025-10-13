Mundo

Macron dice que con la liberación de los rehenes la paz "se hace posible" para las partes

París, 13 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado hoy que con las primeras liberaciones de rehenes por parte de Hamás que se han producido esta mañana, y con las que tienen que llegar, "la paz se hace posible" para las partes.

Por EFE
13 de octubre de 2025 - 03:35
En un mensaje en su cuenta de X, Macron ha subrayado que comparte "la alegría de las familias y del pueblo israelí" por esas primeras liberaciones de siete rehenes y ha recordado que estuvo con esas familias recientemente.

"Con su liberación y con la de los otros trece rehenes esta mañana, la paz se hace posible para Israel, para Gaza y para la región", ha subrayado.

El presidente francés, que va a ser uno de los mandatarios presentes hoy en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij donde se va a formalizar la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, ha insistido en que su país va a comprometerse "en todas las etapas del plan del presidente (Donald) Trump con los socios árabes a los que había movilizado".

