Más allá de Balenciaga, la cantera española sale al mundo. Siete firmas a las que seguir

Son la cantera del diseño español, ese que resonó con fuerza en la historia de la moda con figuras como Cristóbal Balenciaga, Manolo Blahnik, Pertegaz o Paco Rabanne.

Estas son las coordenadas básicas de siete de estas firmas, a veces más conocidas fuera de España que dentro y fundadas por una generación de diseñadores que esgrime artesanía, vanguardia y un sello propio.

-Paloma Wool. Estética digital, estilo relajado y prescriptoras globales son algunos de los pilares de esta diseñadora, que seduce al público global a través de plataformas digitales y se ha convertido en favorita de algunas celebridades internacionales gracias a sus diseños coloridos en prendas de punto y lana de primera calidad.

Kendall Jenner, Hailey Bieber, Jennifer Lawrence y Lily-Rose Depp fueron vistas con diseños de la marca, lo que ha permitido que su propuesta con estética relajada, cortes sencillos pero distintivos, cruce fronteras.

-Fátima Miñana. La sastrería femenina con sello contemporáneo hecho en España firma como esta diseñadora. Desde que ganó el premio de mejor colección emergente en la semana de la moda de Madrid de 2020, ha conseguido hacer de su moda experimental y geométrica un nombre que resuena con fuerza.

Nathy Peluso, Mina el Hammani o Kendall Jenner son algunas de las celebridades que se decantaron por los patrones experimentales de la diseñadora, que juega con tonos neutros y siluetas que recuerdan a la antimoda de los años ochenta del siglo XX desde una visión más renovada.

-Palomo Spain. Si hay una firma española que auna en un mismo camino estrategia comercial y diseño de autor que salte desde Nueva York a París, esa es la de Alejandro Gómez Palomo. Sus propuestas van de lo naíf a lo artesanal, rescatando formas femeninas que se readaptan a la figura masculina.

Enfundada en un vestido vaporoso de Palomo, Beyoncé dio la noticia del nacimiento de sus mellizos Sir y Rumi. Miley Cyrus eligió uno de sus conjuntos para el videoclip de 'Malibú', y Madonna, Rosalía, Katy Perry, Dua Lipa y Lil Nas llevaron sus creaciones.

-Juan Vidal. Elegante y reconocible en alfombras rojas y redes sociales, ha vestido a figuras tan dispares como Lady Gaga, la reina Letizia o Rosalía. Gaga lució en varias ocasiones prendas suyas: un jersey rosa compartido en Instagram hasta vestidos negros de corte elegante y espalda descubierta. Rosalía recurrió a él en los Goya.

-Arturo Obegero. El diseñador, con base en París, se ha convertido en una de las voces más singulares de la nueva moda española. Su propuesta combina romanticismo oscuro, sensibilidad teatral y una sastrería de autor que apuesta por la artesanía.

Harry Styles confió en él para el vídeo de 'As It Was' y Beyoncé llevó sus diseños en varias ocasiones, lo que impulsó su proyección internacional.

-Simuero. La joyería es un complemento capaz de protagonizar un estilismo completo y la que tiene firma de autor hecha en España lleva su nombre. Esta firma aparece en escaparates internacionales y en tiendas de lujo como Luisa Via Roma, donde sus piezas de formas orgánicas de ediciones únicas cautivan, precisamente, por ser únicas y con imperfecciones.

Esta firma dicta tendencia desde 2019 y sedujo a las hermanas Kendall y Jylie Jenner.

-Rod Almayate. Esta firma también destaca en joyería, al convertir elementos comunes y cotidianos como cigarros, chapas de refresco, aceitunas o tiritas en joyas bañadas en oro y plata, con una propuesta irreverente, favorita, por ejemplo, de Lady Gaga.

La firma alberga desde maxi piezas para las alfombras rojas con estos motivos originales y divertidos, hasta líneas finas y delicadas como rosas y flores, por las que también se decantó en alguna ocasión la reina Letizia.