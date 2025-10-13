Mayor bloque antichavista exige justicia ante atentado contra dos venezolanos en Colombia

En un comunicado, el bloque antichavista expresó "su más enérgica condena al atentado armado perpetrado" en Bogotá contra el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez, activista LGTBIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, y el consultor político Luis Alejandro Peche.

La PUD señaló que ambos "se encuentran en Colombia desde hace varios meses, luego de verse obligados a salir de Venezuela como consecuencia de la persecución política".

"La Plataforma Unitaria Democrática exige al Estado colombiano una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita identificar, capturar y condenar a los responsables materiales e intelectuales de este terrible crimen", expresó.

Asimismo, solicitó "protección efectiva para todos los activistas venezolanos refugiados en Colombia, quienes -indicó- se han visto forzados a huir de la persecución por su compromiso con la libertad, la justicia y los derechos humanos".

"Reafirmamos que ningún acto de violencia o intimidación logrará silenciar la voz de quienes luchan por la libertad, la justicia y los derechos humanos del pueblo venezolano", agregó la coalición, que se solidarizó con las víctimas y sus familiares.

Diversas organizaciones venezolanas, tanto de DD.HH., de prensa como políticas, también han exigido al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, una investigación.

La líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, pidió a las autoridades colombianas garantizar la protección de los dos activistas venezolanos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció este lunes el hecho e instó a la Fiscalía a abrir una investigación "pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas", al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.