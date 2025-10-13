Merz alienta a Trump a usar su influencia también para poner fin a la guerra de Ucrania

"Tengo la esperanza de que el presidente estadounidense ejerza también sobre el Gobierno ruso la influencia que ha ejercido sobre los implicados en la región", declaró a los medios alemanes en Sharm el Seij en alusión al papel de Trump en el alto el fuego en Gaza.

Merz recordó que Rusia está en guerra contra Ucrania desde hace tres años y medio y anunció que en la tarde del lunes se reunirá con el homólogo estadounidense para hablar de las medidas que pueden tomar sus países "para poner también fin a esta guerra".

De la cumbre organizada por Trump y por el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, sale según el canciller "la señal de que es posible (la paz) si la comunidad internacional actúa de forma unida", pero esta experiencia se debe trasladar también al resto de regiones del mundo.

"Para nosotros los europeos es ésta guerra en Europa la mayor amenaza para nuestra libertad", dijo Merz en alusión a Ucrania y subrayó que "no es un secreto" que el continente cuenta con que Washington preste en este sentido un apoyo duradero a Ucrania como ha demostrado ser capaz de hacer en Oriente Medio.

En referencia a la liberación de los rehenes israelíes -entre ellos cuatro con doble nacionalidad alemana- que seguían en manos de la organización islamista palestina Hamás, Merz se declaró "muy aliviado", aunque apuntó que la de hoy es también una jornada de tristeza para aquellos que ahora saben a ciencia cierta que sus familiares no sobrevivieron.

Merz señaló por otro lado que Alemania está dispuesta a contribuir para hacer justicia a su "responsabilidad humanitaria" en cuanto a la situación en Gaza y se comprometió a hacer todo lo posible para que "las personas que siguen viviendo allí" reciban suministros básicos en un volumen adecuado y tengan un techo sobre sus cabezas.