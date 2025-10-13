Milán sube un 0,29 % después de que Trump moderase sus amenazas arancelarias a China

Roma, 13 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,29 % hasta los 42.167,59 puntos, tras el cambio de tono del presidente estadounidense, Donald Trump, que moderó sus amenazas de imponer aranceles del cien por cien a China.