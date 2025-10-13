Modi considera la liberación de los rehenes israelíes un homenaje a los esfuerzos de Trump

"Celebramos la liberación de todos los rehenes tras más de dos años de cautiverio. Su libertad es un homenaje a la valentía de sus familias, a los inquebrantables esfuerzos del presidente Trump por la paz y a la firme determinación del primer ministro (de Israel, Benjamín) Netanyahu", dijo Modi en un mensaje en su perfil de X.

El primer ministro indio añadió que Nueva Delhi apoya "los sinceros esfuerzos del presidente Trump por instaurar la paz en la región".

Este lunes, Hamás entregó a la Cruz Roja a los 20 rehenes que permanecían retenidos en Gaza desde el ataque del grupo islamista en el sur israelí el 7 de octubre de 2023.

A cambio, Israel liberará 1.968 prisioneros palestinos, incluidos 154 deportados y 1.814 puestos en libertad en Gaza y Cisjordania, 250 del total con cadena perpetua.

La siguiente fase del acuerdo suscrito hasta ahora por las partes implica la entrega de los restos de unos 48 rehenes fallecidos.

Este lunes, unos treinta países participan en la cumbre de Sharm el Sheij, en la costa egipcia del mar Rojo, incluidos Estados Unidos, Catar, España, Francia o el Reino Unido, que asistirán a la firma del acuerdo de paz en Gaza.

La India estará representada por el viceministro de Asuntos de Exteriores, Kirti Vardhan Singh.

Trump acudirá a la cumbre después de haber visitado Israel, donde intervino en el Parlamento israelí (Knéset) y calificó la jornada de este lunes como "un día de profunda alegría, de gran esperanza y de fe renovada" que marca el final de "una era de terror y muerte".