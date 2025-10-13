Moscú se congratula por la calma en la frontera entre Afganistán y Pakistán tras choques

"Según la información que recibimos, la situación se está estabilizando", señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en un comunicado.

La portavoz instó a las partes a actuar con cautela y resolver los desacuerdos mediante medios diplomáticos.

"Esperamos que se reanude el diálogo constructivo entre Afganistán y Pakistán", agregó.

Rusia se convirtió el pasado julio en el primer país en el mundo en reconocer oficialmente al Gobierno talibán.

Los combates entre las fuerzas de Islamabad y Kabul comenzaron el sábado por la noche tras varios días de tensiones. Pakistán acusó a Afganistán de ataques "no provocados", mientras que el Gobierno talibán aseguró que se trató de una operación en represalia por bombardeos paquistaníes en su territorio.

Según datos oficiales, Pakistán informó de 23 soldados muertos, mientras que las autoridades afganas reconocieron al menos nueve fallecidos en sus filas. Kabul aseguró que más de medio centenar de militares paquistaníes murieron durante los combates, una cifra no confirmada por Islamabad.

Desde la caída de Kabul en 2021, las relaciones entre Afganistán y Pakistán atraviesan su momento más tenso en años. Islamabad acusa a Kabul de ofrecer refugio al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras que el Gobierno talibán niega las acusaciones y denuncia incursiones paquistaníes a lo largo de la frontera común.